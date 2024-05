Bilancio. Meloni: "Approvato rendiconto generale della Regione

L'assessore al Bilancio: "Pronti a riprogrammare le risorse per il bene della Sardegna"

Di: Redazione Sardegna Live

Il vicepresidente della Regione e assessore al Bilancio e alla Programmazione Giuseppe Meloni ha comunicato l’approvazione del Rendiconto Generale della Regione per l’esercizio 2023, che evidenzia un avanzo disponibile pari a quasi 531 milioni di euro.

"Questo risultato - spiega l'esponente della Giunta - consente di avere a disposizione delle risorse che però potranno essere oggetto di riprogrammazione con un apposito disegno di legge, solamente dopo la parifica delle Corte dei Conti, quindi presumibilmente intorno a settembre/ottobre e nel rispetto dei parametri definiti dalla legge".

"Si approva il documento che rappresenta il risultato della gestione 2023 e quindi riferito all’operato della precedente giunta. L’attuale amministrazione intende utilizzare le informazioni che emergono dai dati e le indicazioni che fornirà dalla Corte dei Conti in sede di verifica e parifica per non incorrere negli stessi errori della precedente legislatura. Innanzitutto programmando per tempo le risorse, al fine di consentire da un lato l’assunzione degli impegni di spesa e l’adozione nei tempi corretti degli atti necessari per l’attuazione delle politiche programmate, e dall’altro l’introduzione di eventuali correttivi nella programmazione stessa emersi in fase di attuazione.

"Occorre evitare il più possibile – ha sottolineato Meloni - la formazione di avanzi di amministrazione elevati che, che come ribadito dalla Corte dei Conti, denotano scarsa capacità di programmazione e che, inoltre, possono essere di difficile riprogrammazione sia per le tempistiche di formazione sia per le tipologie di spesa che possono finanziare. Tutti i fondi disponibili debbono essere spesi nel migliore di modi per il bene della Sardegna".