Peculato e autoriciclaggio: ex funzionario comunale arrestato nell'Oristanese

Avrebbe fatto sparire 650mila euro dalle casse di due Comuni

Di: Redazione Sardegna Live

Una somma di circa 650mila euro, che avrebbe fatto sparire dalle casse dei comuni di Nughedu Santa Vittoria e Bidonì, in provincia di Oristano, sia nel periodo in cui lavorava come responsabile del servizio di ragioneria sia adesso che è in pensione ma lavora per una società che si occupa sempre delle amministrazioni comunali.

Gli agenti della Squadra mobile di Oristano oggi hanno arrestato Claudio Zago, 59 anni ex sindaco di Ardauli ed ex funzionario comunale. Le accuse contestate sono peculato e autoriciclaggio.

A far scattare le indagini, circa un mese fa, è stata una segnalazione fatta dal sindaco di Nughedu Santa Vittoria che aveva notato degli ammanchi nel bilancio comunale.

Gli agenti della Squadra mobile in pochissimo tempo hanno trovato riscontri alla segnalazione e inviato una relazione in procura a Oristano, sfociata questa mattina nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere notificata al 59enne.

Avrebbe investito i soldi fatti sparire dalle casse dei Comuni in criptovalute ma li avrebbe persi tutti. Proprio questi investimenti sbagliati avrebbero innescato un circolo vizioso con ulteriori prelievi illegali dalle casse comunali. Secondo quanto accertato dagli investigatori della squadra mobile di Oristano, coordinati dal dirigente Samuele Cabizzosu, i prelievi sarebbero avvenuti negli ultimi due anni.

Il 59enne avrebbe autonomamente autorizzato i mandati di pagamento facendo confluire il denaro direttamente sui suoi conti. Per gli investigatori è stato quindi relativamente semplice individuare il trasferimento di valuta. Ora saranno avviate verifiche sugli anni precedenti.