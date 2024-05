Schlein in Sardegna: “Salario sotto i 9 euro è sfruttamento”

La segretaria del Pd punta su una raccolta firme per il compenso minimo

Di: Redazione Sardegna Live

Elly Schlein punta sulla campagna per il salario minimo anche al suo arrivo in Sardegna dove, come prima tappa, sarà nei locali della Portovesme srl per un incontro con le Rsu aziendali sulla crisi dell'industria del Sulcis.

"Stiamo raccogliendo le firme anche in Sardegna per il salario minimo: l'Italia è l'unico paese europeo dove dal 1990 i salari reali non solo non sono cresciuti, ma sono addirittura diminuiti”, ha detto la segretaria del Pd.

"Il nostro è il Paese che ne ha più bisogno degli altri, ed è uno dei cinque che ancora non lo ha - ha ribadito Schlein -, va rafforzata la contrattazione collettiva, vanno spazzati via i contratti pirata che producono precarietà, ma serve una soglia sotto la quale per legge non possa scendere neanche il contratto collettivo. La soglia sono ii nove euro all'ora perché sotto non è lavoro, è sfruttamento e non può essere legale".

"Tutta la mia vicinanza e la nostra solidarietà a Roberto Saviano per la incomprensibile esclusione dalla Buchmesse da parte della delegazione italiana – ha detto ancora la leader del Partito democratico - C'è un clima che non è accettabile verso gli intellettuali e gli scrittori in questo Paese - ha sottolineato ai giornalisti la segretaria dem - l'abbiamo visto anche in episodi precedenti, addirittura con censure di monologhi. Io invece voglio esprimere tutta la mia vicinanza e solidarietà a uno dei più grandi intellettuali che il Paese ha e che fortunatamente, nonostante questo, sarà comunque presente alla manifestazione, non certo per merito dell'Italia".

"A Bruxelles vogliamo dire che c'è da avere un'attenzione particolare e su misura per chi vive nelle isole, per esempio dobbiamo spiegare qual è la situazione che i sardi si trovano ad affrontare ogni volta che si devono spostare verso il continente", ha detto Elly Schlein, il cui impegno è quello di portare con maggiore forza i temi dell'insularità in Europa: "Ieri in Senato abbiamo presentato emendamenti che vanno esattamente in questa direzione, quella di rafforzare il fondo per gli svantaggi dell'insularità. Ma la nostra idea è quella di rafforzare in Europa l'attenzione su questi temi".

Sul tema della transizione energetica e il cosiddetto assalto delle multinazionali delle rinnovabili, la segretaria sottolinea che "serve la programmazione regionale che è mancata in questi anni da parte del governo regionale di centrodestra e che da subito la nuova giunta regionale guidata da Alessandra Todde vuole affrontare - precisa Schlein -, non certo per frenare uno sviluppo, ma per decidere insieme il dove e il quando, con criterio e programmazione regionale e avendo cura che i benefici di questa conversione ecologica ed energetica siano trasferiti presso le comunità locali".