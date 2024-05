Alghero. La sfida per diventare sindaco: il confronto tra Raimondo Cacciotto e Marco Tedde

Faccia a faccia tra i due candidati a sindaco della città di Alghero

Di: Redazione Sardegna Live

Martedì 28 maggio si è tenuto nella sala convegni del Smy Hotel Carlos V il confronto tra i due candidati a sindaco della città di Alghero, Raimondo Cacciotto (Campo largo) e Marco Tedde (centrodestra). Un faccia a faccia (trasmesso in diretta) organizzato dal nostro giornale e da Catalan Tv in vista delle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno.

Prima domanda. Ci descrivete la vostra coalizione, ci fate capire le differenze rispetto alla coalizione avversaria e quali sono le cose vi preoccupano di più nell'ipotesi di una vittoria del candidato antagonista?

Sanità. Quali sono le emergenze che il sindaco può affrontare nell'immediato dialogando con la Regione?

Tema Trasporti. Un ruolo fondamentale nella dinamica del turismo è svolto dall’aeroporto di Alghero. Ma concretamente, per raggiungere l’obiettivo di attirare nuovi flussi turistici e far crescere i collegamenti, un sindaco quali azioni può intraprendere?

In che modo intendete promuovere Alghero oltre i confini dell’Isola?

Parliamo dell’emergenza abitativa che vivono famiglie, studenti e giovani coppie. Tra chi non può permettersi di acquistare una casa e chi non trova un’abitazione in affitto tutto l’anno, per l’altro. Per affrontare questa problematica, a quali soluzioni lavorerete?

Carenza parcheggi, quali soluzioni?

Impianti sportivi. Stadio Mariotti abbandonato, piscina comunale coperta da completare, squadre costrette a giocare lontane dalla propria città. Cosa intende fare nel medio e lungo termine?

Se dovesse diventare sindaco qual sarebbe la prima azione che metterebbe in campo per dare un segnale di discontinuità o di continuità rispetto all'attuale giunta?

Piano Urbanistico Comunale. Qual è il vostro cronoprogramma?

Spiegateci perché dovremmo votare per il Campo largo di Cacciotto o per il centrodestra di Tedde. Quali differenze?

Turismo. Collaborazioni con altre città del nord-ovest della Sardegna

L'appello finale ai cittadini dei due candidati a sindaco