Amministrative: Massimo Mulas candidato del centrosinistra a Porto Torres

Ha vinto le primarie contro Giuseppe Alesso

Di: Redazione Sardegna Live

L'ex consigliere regionale Massimo Mulas ha vinto le primarie del centrosinistra a Porto Torres: 756 voti contro i 358 dell'avversario Giuseppe Alesso. Un'affluenza di 1.160 elettori (conteggiando anche schede bianche e nulle) che sorridono al 49enne leader del movimento politico Progetto Turritano.

"La città ha risposto bene alle primarie - commenta Mulas - Ma non abbiamo vinto nulla. Tuttavia Porto Torres ha capito che ci sono persone che anche dopo questa prima fase vogliono stare insieme con programmi seri".

Gli altri candidati alla carica di sindaco in città sono al momento Sebastiano Sassu (M5s) e Franco Satta (Riformatori sardi). Non è ancora noto il nome che correrà per il centrodestra.