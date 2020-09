Abuso e truffa: indagato Vincenzo De Luca

Quattro vigili urbani di Salerno sarebbero stati 'promossi' in Regione a membri dello staff

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, secondo quanto riportato da la Repubblica, sarebbe indagato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli con l'ipotesi di abuso e truffa dopo che quattro vigili urbani di Salerno sarebbero stati 'promossi' in Regione a membri dello staff. A loro sarebbe stato assegnato il ruolo di addetti o responsabili di segreteria.

De Luca è stato ascoltato sulla vicenda dai pm negli scorsi mesi.

Ai quattro vigili urbani, secondo l'ipotesi, mancherebbero requisiti necessari per la promozione come formazione, curriculum e specializzazione. Il trasferimento - secondo quanto ricostruito dal quotidiano - avrebbe consentito ai quattro un miglioramento della retribuzione. Nessun provvedimento per i quattro vigili: la loro posizione è all'esame dei pm.