Polemica Maxi Staff, botta e risposta Piga-Todde

Il consigliere FdI: "Todde chieda scusa". La governatrice: "Non accettiamo lezioni di moralità"

Di: Redazione Sardegna Live

"Todde e il Movimento Cinque Stelle per anni hanno fatto la morale al centrodestra, ora se sono coerenti agiscano di conseguenza: cancellino la legge sugli staff approvata dal centrodestra nella scorsa legislatura oppure chiedano scusa ai cittadini per averli presi in giro con demagogie e populismo al solo fine di accrescere il consenso elettorale". Questo, alcuni giorni fa, era stato l'attacco alla presidente della Regione da parte di Fausto Piga, consigliere regionale di Fratelli d'Italia.

L'offensiva del vicecapogruppo di Fratelli d'Italia non ha lasciato indifferente la neo governatrice, che, secondo quanto riporta l'Agenzia Dire, ha affidato ai cronisti la replica, lasciando intendere che il destinatario fosse proprio Fausto Piga: “Noi non ci facciamo dare lezioni di moralità o buon governo", afferma, rimarcando che "il fatto di avere delle persone che possono lavorare è essenziale”.

“Fratelli d'Italia e il centrodestra in generale non ha mai fatto la morale a nessuno, semmai ricordiamo ai grillini e alle sinistre quando la facevano a noi - ribatte Piga -. La Presidente Todde non ci giri intorno: la legge battezzata “poltronificio” è una norma giusta o no? Delle due l'una. Se è giusta, continuino ad utilizzarla come già legittimamente stanno facendo, ma chiedano scusa ai sardi per averli ingannati quando definivano la norma in modo strumentale e pretestuoso “legge vergogna”. Se invece il M5S è ancora dell'idea che sia un obbrobrio di legge, come citava nei suoi accorati interventi l'attuale assessore al Lavoro Desirè Manca, agiscano con coerenza e abroghino il dispositivo rinunciando al pacchetto completo di nomine introdotte dal Cdx nella scorsa legislatura".

"Nella scorsa legislatura - ricorda Piga - quando abbiamo rivisto l'organizzazione tecnico-politica di assessorati e presidenza, l'abbiamo fatto convinti che poteva essere uno strumento utile per migliorare l'azione di chiunque al governo. Noi abbiamo sempre avuto la coscienza a posto, ma di contro Pd e 5s hanno fatto barricate, definendola una legge poltronificio che dava uno schiaffo ai poveri".

"Sia chiaro, esseri contrari ad un provvedimento legislativo e fare la conseguente opposizione è legittimo e pure doveroso se animato da sani propositi e reali sensibilità, ma - conclude - ora che Pd e M5S sono al governo della regione devono fare una scelta trasparente verso i cittadini: se quella legge è davvero utile per governare, chiedano scusa per quanto detto in passato oppure abbiano la coerenza di abrogarla", conclude.