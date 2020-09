Ospedale Marino: nessuna chiusura, tornerà centro di riferimento dell’ortopedia e della chirurgia robotica

L’annuncio del Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais: “E’ una data storica, con le 8 Asl il nosocomio diventerà centro di eccellenza regionale”

Di: Alessandro Congia

“Non solo nessuna chiusura ma l'Ospedale Marino di Alghero ritornerà ai fasti del passato come centro di riferimento per l'intera Sardegna nella ortopedia.

Dopo anni di abbandono e progressivo smantellamento, il Consiglio regionale con la legge di riforma sanitaria appena approvata ha infatti individuato Alghero e l'ospedale Marino come centro di eccellenza regionale per le attività integrate nel campo dell'ortopedia, Traumatologia e riabilitazione".

Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, al termine di una giornata definita ‘storica’ per la Sanità Sarda, con l’addio della Asl unica e il ripristino delle 8 Asl territoriali: “Questa scelta, inoltre, permetterà lo sviluppo delle reti formative delle scuole di specializzazione e l'attivazione di un polo all'avanguardia per la chirurgia ortopedica robotica. Al tempo stesso la Legge chiarisce in maniera inequivocabile che l'Ospedale civile di Alghero è qualificato e rimarrà struttura di primo livello. Si rilancia e non si smantella. Agli interessi di pochi abbiamo preferito soddisfare gli interessi generali della collettività. Questa è la nostra idea di politica e del bene pubblico. Ortopedia – ha concluso Pais - ritornerà ai vecchi fasti e punto di riferimento per l'intera Regione”.