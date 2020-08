Comunali in Sardegna. Zoffili: "Nei grandi centri vinceremo noi"

Il numero uno della Lega in Sardegna suona la carica: "Puntiamo su Nuoro, Quartu, Sestu e Porto Torres"

Di: Redazione Sardegna Live

Elezioni amministrative del 25 e 26 ottobre in 160 Comuni sardi all'ordine del giorno del vertice di maggioranza in corso a Villa Devoto con il governatore Christian Solinas.

Il coordinatore regionale della Lega Eugenio Zoffili, lasciando in anticipo la riunione per una manifestazione a Lecco con Matteo Salvini, ha dichiarato: "Sulle prossime comunali ci sarà comunque un aggiornamento del vertice. In ogni caso nei vari territori ci sono tavoli che lavorano, l'obiettivo è vincere a Nuoro, Quartu, Sestu e Porto Torres".

Zoffili ha anche ricordato che "domani per la Sardegna è una giornata importante perché si approva la riforma della sanità, non esiste nessuno scoglio, questa maggioranza è granitica". Infine: "Abbiamo parlato anche di suppletive al Senato, con Carlo Doria si vincerà".