E' il turno di Zingaretti: "Urgenti i tamponi agli imbarchi dalla Sardegna"

Nuova dura presa di posizione della Regione Lazio nei confronti dell'Isola

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo le aspre dichiarazioni dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio per quanto riguarda la situazione coronavirus in Sardegna, anche il presidente Zingaretti punta il dito contro l'Isola. Fra i 137 nuovi casi di Covid-19 registratisi nella regione laziale nelle ultime 24 ore, infatti, uno su tre sarebbe legato al rientro dalla Sardegna.

“Il ministero della Salute e la Regione Sardegna - commenta il segretario del Partito Democratico - devono urgentemente predisporre controlli con tampone agli imbarchi dei traghetti”.

Intanto a Civitavecchia, da questa notte, è attivo il drive-in al porto. “I viaggiatori di rientro da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e Sardegna possono recarsi in ognuno dei drive-in regionali presenti sul territorio per effettuare il test”, comunica l’Unità di Crisi della Regione Lazio. Il sindaco della città portuale ha chiesto l’intervento dei ministri dei Trasporti e della Salute per scongiurare il rischio che il virus possa diffondersi fra la popolazione e spinge perché si eseguano i test ai passeggeri dei traghetti già all’imbarco dall’isola.

“Dai nostri dati - rilancia Zingaretti in una nota-, i positivi asintomatici agli sbarchi sono moltissimi, ma coloro che vengono eventualmente contagiati in viaggio non è possibile intercettarli allo sbarco perché il contagio si manifesta solo dopo alcuni giorni. Sono persone asintomatiche che stanno bene ma possono essere veicolo di contagio per altri familiari e persone fragili. C’è un dato tecnico scientifico da tenere in considerazione”.

“Fare viaggiare i traghetti con questa promiscuità è un errore – prosegue quindi il governatore del Lazio – perché moltiplica i contagi di persone che poi tornano alle loro case in tutta Italia. Ecco perché è fondamentale fare i tamponi rapidi agli imbarchi ed eventualmente far scattare la quarantena a terra o iniziare l’isolamento già nelle navi”.