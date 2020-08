Romina Mura (Pd) attacca Salvini: "Meno male non governate, saremmo come il Brasile di Bolsonaro"

La deputata del Pd lancia la stoccata: "Salvini e Zoffili attaccavano Ragnedda, oggi al Billionaire 6 positivi"

Di: Giammaria Lavena

I recenti focolai di Covid-19 nei locali sardi hanno scatenato il dibattito sulla scelta di riaprire le discoteche, fra chi riteneva che fosse giusto dare spazio a un settore fondamentale come quello turistico, e chi invece sosteneva fosse un azzardo. La vicenda del Billionaire di Flavio Briatore, in queste ore ha ulteriormente alimentato le polemiche.

A tal proposito è intervenuta Romina Mura, deputata del Pd, con un attacco diretto a Salvini, che nelle scorse settimane aveva più volte detto la sua in merito alla questione. "Giusto ieri Matteo Salvini ed Eugenio Zoffili, suo luogotenente in Sardegna, attaccavano Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena, e il Governo per aver chiuso le discoteche - racconta Mura -. Diceva Zoffili 'ha ragione Briatore, con questo coprifuoco non si prevengono i contagi Covid'".

"Oggi al Billionaire di Briatore accertati 6 positivi e oltre 100 in quarantena. Caro Salvini, menomale che tu, Zoffili e il vostro Partito non governate più l'Italia né tantomeno la città di Arzachena - conclude -, altrimenti altro che coprifuoco, saremmo come il Brasile del vostro amico Bolsonaro".