A scuola con la mascherina

I nuovi banchi monoposto arriveranno a partire dall'8 settembre, la distribuzione sarà completata nel mese di ottobre sull'intero territorio nazionale

Di: Redazione Sardegna Live

"Ai ragazzi sopra i sei anni sarà chiesto di usare la mascherina. Ci saranno delle condizioni particolari, come ad esempio l’uso o non uso della mascherina per un ragazzo o una ragazza non udente, per un bambino o una bambina con delle difficoltà neurologiche o psicologiche oppure durante l’interrogazione. Ci saranno dei momenti del contesto locale e specifico che saranno di volta in volta valutati. Ovviamente non c’è la mascherina a mensa o mentre si fa ginnastica, però l’’indicazione è di utilizzarla”. Lo ha detto a Sky Tg24 il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo.

"Dobbiamo aprire le scuole il prossimo 14 settembre (il 22 in Sardegna) è un dovere del nostro Paese, è un imperativo che il nostro Paese deve avere nei confronti di 8 milioni di studenti, di due milioni di insegnanti e di operatori del mondo della scuola", ha detto il coordinatore del Cts.

Questione banchi e distanziamento. "Tutti gli interlocutori coinvolti stanno mettendo le loro competenze al servizio di questo obiettivo lavorando per l'identificazione di spazi che possano utilmente complementare quelli esistenti, per l'acquisizione dei banchi (che arriveranno a partire dall'8 settembre e la cui distribuzione sarà completata nel mese di ottobre sull'intero territorio nazionale), per identificare percorsi che disciplinino le entrate e le uscite degli studenti, nonché i movimenti all'interno degli istituti, in maniera da evitare assembramenti", spiega il Comitato tecnico scientifico.

Su eventuali casi positivi. "Documenti puntuali, che saranno a breve resi pubblici, rigorosamente permetteranno ai dirigenti scolastici e ai rappresentanti per l'emergenza Covid-19 da loro nominati di gestire nella maniera più efficace l'eventuale identificazione di soggetti, siano essi studenti o personale scolastico, che risultino essere contagiati", ha detto sempre il Cts. I documenti sono frutto del "confronto fra i rappresentanti dei ministeri" di Salute e Istruzione, "quelli di Inail, di Istituto superiore di sanità e Regioni, coordinatamente con l'intero Comitato tecnico scientifico".