Migranti. Zoffili: "Lega pronta a scendere in piazza. Governo di incapaci"

Il coordinatore della Lega: "No a nave quarantena"

Di: Redazione Sardegna Live

"Anche in Sardegna questo governo incapace (nonostante i numerosi casi Covid dall’Algeria) non ferma gli sbarchi e dall’ormai tristemente noto centro accoglienza di Monastir invece di rimpatriarli si affretta a distribuire i clandestini nei paesi dell’Isola (Tonara, Sarule, Ottana...) per poi forse mandarli in Continente dove si perderanno le loro tracce". E' il duro attacco di Eugenio Zoffili, coordinatore regionale della Lega.

"E c’è pure chi incautamente parla di nave quarantena...", osserva l'esponente del Carroccio che annuncia: "La Lega c’è ed è pronta a scendere in piazza contro questa vergogna".