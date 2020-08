Presidenziali Usa 2020: Joe Biden è ufficialmente il candidato dem

Ha vinto le primarie con il 51,4 % sconfiggendo Bernie Sanders

Di: Redazione Sardegna Live

Joe Biden conquista ufficialmente la nomination democratica per la Casa Bianca. Ha ottenuto il 51,4% delle preferenze contro il 26,6% del principale avversario Bernie Sanders. Sorridente e visibilmente emozionato l'ex vicepresidente ringrazia tutti. "Grazie, grazie. Ci vediamo giovedì", dice con accanto la moglie Jill. L'ex Second Lady parla alla convention democratica dalla classe di una scuola e non nomina mai Donald Trump, limitandosi a tessere le lodi del marito.

"Come si ricostruisce una famiglia distrutta? Nello stesso modo in cui si ricostruisce un Paese. Con amore e comprensione, con piccoli atti di empatia. Con coraggio e con una fede irremovibile", spiega Jill dipingendo il suo compagno come un uomo "deciso" che "lavora per gli altri". "Joe farà per le vostre famiglie quello che fa per la sua", dice l'aspirante First Lady rivolgendosi agli americani, ai quali spiega - lanciando un messaggio di unità - come "l'amore ci rende resilienti e ci consente di diventare meglio di quello che siamo da soli. Joe può unirci e farci andare avanti".

Arrivano anche le congratulatulazioni di Barack Obama. "Sono orgoglioso di te", twitta l'ex presidente. Messaggi di auguri anche da Alexandria Ocasio-Cortez, che aveva però sostenuto la nomination di Sanders.

"Con Donald Trump c'è solo caos alla Casa Bianca", è il commento di Bill Clinton, che definisce l'attuale presidente un "bullo crollato come un castello di carta".