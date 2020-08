Suppletive, il nome del centrodestra è quello di Carlo Doria

Zoffili: "Un amico, avanti e fortza paris"

Di: Redazione Sardegna Live

Il centrodestra ha sciolto le riserve per quanto riguarda il nome del candidato alle elezioni Suppletive per il collegio senatoriale del Nord Sardegna (Sassari, Gallura e 14 comuni del Nuorese). Dalla tornata elettorale, in programma il 20 e 21 settembre, emergerà il sostituto della senatrice Bogo Deledda del M5s, deceduta.

Il candidato in corsa per Lega e alleati sarà Carlo Doria, ortopedico 54enne, sassarese, vicino al Psd'Az del governatore Solinas e alla Lega.

Il responsabile regionale del Carroccio, Eugenio Zoffili, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la scelta del medico. "Qui tribunale Cagliari - scrive allegando una foto che lo ritrae insieme a Doria -, candidatura depositata. Pronti per portare la Sardegna in Senato con l’amico Carlo Doria e la squadra del centrodestra! La Lega di Matteo Salvini c'è. Avanti e Fortza Paris!".