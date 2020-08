Michele Cossa: “I nostri diabetici? La Politica ha il dovere di ascoltare e di agire, subito”

Interrogazione in Consiglio Regionale dei Riformatori

Di: Alessandro Congia

“Se qualcuno di voi ha un diabetico in casa o ha un amico che soffre di diabete so che capirà il senso dell’interrogazione consiliare che abbiamo presentato come Riformatori. La politica ha il dovere di ascoltare e agire. Per questo oggi intervengo su un tema che mi sta molto a cuore: l’accesso ai servizi sanitari per i diabetici, compresi quelli per il monitoraggio della malattia”.

Il consigliere regionale dei Riformatori Sardi, Michele Cossa, interviene sulla grave situazione che, soprattutto nell’Isola, affligge i pazienti affetti da mellito 1 e 2: Come gruppo consiliare – dice Cossa - abbiamo presentato una interrogazione che punta a migliorare l’accesso ai servizi sanitari di ultima generazione, compresi i sistemi di monitoraggio della malattia, vogliamo che la sanità sarda dia una risposta in questo senso e abbiamo chiesto all’assessore Mario Nieddu di occuparsene. Oggi oltre ai sistemi di monitoraggio tradizionali esistono quelli di nuova generazione, che permettono senza puntura un controllo continuo con sistema automatizzato di trasmissione dei livelli di glicemia minuto per minuto e con possibilità di essere predittivi di eventuali scompensi glicemici. Renderli accessibili – conclude l’esponente dei Riformatori - è il primo passo verso un sistema sanitario moderno ed efficiente”.