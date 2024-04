Comunali a Sassari. La Costituente al Campo Largo: “Troviamo un nome comune”

“Si lavori lealmente insieme per la costruzione di un campo larghissimo che porti alla vittoria già al primo turno”

Di: Redazione Sardegna Live

“Siamo stati in silenzio per rispetto delle decisioni altrui e non abbiamo avuto interlocuzioni con il PD e la Coalizione Todde dall’11 aprile. Prendiamo atto dell’accordo raggiunto dalla Coalizione e ringraziamo il neo candidato sindaco per aver proposto immediatamente un nuovo incontro alla Costituente per Sassari”. Inizia così la nota stampa della Costituente per Sassari diffusa nella serata di ieri, ovvero nella stessa giornata in cui la coalizione del centrosinistra ha presentato il suo candidato per la corsa a Palazzo Ducale: Giuseppe Mascia.

Nell’incontro che si dovrebbe tenere nella giornata di domani, Mariano Brianda, ex magistrato e candidato a sindaco sostenuto dalla Costituente per Sassari, di cui è uno dei fondatori, ribadirà a Mascia “la necessità di ampliare le forme di partecipazione dei cittadini, oltre che di garantire le aspettative di salvaguardia di un elettorato libero e numeroso, non inserito nei circuiti ordinari della politica e dei partiti e che la Costituente per Sassari, con le sue molteplici attività tra i cittadini, ha intercettato e valorizzato in tutti questi anni di promozione sociale”.

“È innegabile – commenta la Costituente - che, tra gli elementi di garanzia per questo elettorato, le persone che rappresenteranno il governo della Città e l’attuazione del programma rivestono un peso fondamentale e dirimente: deve essere evidente attraverso loro il rinnovamento reale della politica e la presa di distanza da un vecchio modo di fare politica anche del centrosinistra che ha allontanato i cittadini dal voto, oltre a una capacità rappresentativa sia dell’elettorato tradizionale che di quello deluso ed esterno ai partiti.

A questo riguardo, la Costituente ha già fatto diverse aperture per l’individuazione di un candidato sindaco che possa garantire oltre l’elettorato tradizionale del centrosinistra quello civico rappresentato dalla Costituente”.

Ecco, quindi, l’appello e l’auspicio: “Facciamo perciò un appello al coinvolgimento più ampio della società civile e di quei cittadini che non votano più. Fatte queste premesse, l’auspicio è che alle ampie e molteplici aperture della Costituente faccia riscontro una volontà di incontro e condivisione della coalizione Todde e che si lavori lealmente insieme alla Costituente per Sassari per la costruzione di un campo larghissimo che porti alla vittoria già al primo turno”.