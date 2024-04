Alessandra Todde: “La nostra Costituzione è antifascista”

La presidente rilancia il monologo di Scurati: “perché tutte e tutti abbiamo il dovere di difendere la democrazia”

Di: Redazione Sardegna Live

"In attesa di celebrare come ogni anno il 25 aprile, voglio ricordare che la nostra Costituzione, nata dalla Resistenza, ha l'antifascismo come spina dorsale. La nostra Costituzione è antifascista".

Lo scrive in un post su Facebook la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde che rilancia il monologo di Scurati "perché abbiamo tutte e tutti il dovere di difendere la democrazia e la Costituzione, sempre e ad ogni costo".

"Qualche giorno fa, sulla rete pubblica Rai 2, si é arrivati al punto di definire vili assassini i partigiani che eseguirono un'azione militare contro uno dei principali esponenti della dittatura fasci-nazista - scrive ancora - Tra quei 'vili assassini' vi era Teresa Mattei. Aveva vent'anni, Teresa Mattei, ed è una delle madri della nostra Costituzione. Qualche giorno fa è stato impedito ad Antonio Scurati, uno dei maggiori scrittori di storia contemporanea, di leggere sulla rete pubblica un monologo sull'assassinio di Matteotti e sulle stragi fasci-naziste".