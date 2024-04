Comunali, Fasolino in corsa per tornare sindaco di Golfo Aranci

L’assessore uscente della Giunta Solinas in campo con SìAmo Golfo Aranci

Di: Redazione Sardegna Live

Giuseppe Fasolino, ex assessore regionale alla Programmazione e Bilancio della giunta Solinas ed attuale consigliere regionale di opposizione con i Riformatori, scende in campo per le prossime comunali di Golfo Aranci, accorpate con le europee nell'election day dell'8 e 9 giugno prossimi.

Oggi, 11 aprile, è stato annunciato il lancio del nuovo progetto politico, SìAmo Golfo Aranci-Rudalza, di cui Fasolino, già sindaco del borgo sul mare, è stato individuato come leader del neonato movimento.

"Sono felice che sin dalla prima riunione i veri protagonisti siano stati i giovani e i progetti - sottolinea l'aspirante sindaco - Ho messo a disposizione la mia esperienza senza voler in alcun modo commentare l'ultimo quinquennio, ma semplicemente guardando avanti e nell'esclusivo interesse della comunità". L'attuale sindaco di Golfo Aranci è Mario Mulas, cugino di Fasolino. Il gruppo vuole continuare sulla strada tracciata quando Fasolino è stato sindaco del paese, "proponendo soluzioni innovative per affrontare le sfide attuali e costruire un futuro migliore per Golfo Aranci".

La prima riunione del nuovo gruppo è stata fissata per lunedì 15 aprile alle 18.30 a Sa Runda a Rudalza.