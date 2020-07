Speranza firma ordinanza. Confermato obbligo di quarantena per chi è stato in Romania e Bulgaria

Il ministro toglie l'Algeria dalla “white list”

Di: Redazione Sardegna Live

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, vista l’evoluzione del quadro epidemiologico, ha firmato l’ordinanza con cui si elimina l’Algeria dalla lista di paesi extra Ue i cui cittadini hanno possibilità di accesso in Italia, con obbligo di quarantena (14 giorni), anche senza i comprovati motivi di urgenza. Nella stessa ordinanza, il ministro ha inoltre prolungato le misure restrittive per chi è stato in Romania e Bulgaria.