Dieci migranti positivi in Sardegna. Cappellacci (FI): “Governo forte con italiani e debole verso immigrazione illegale”

Gli extracomunitari si trovano ora nel centro di prima accoglienza di Macomer

Di: Redazione Sardegna Live

“Come previsto, il COVID19 torna a bordo dei barchini dell’immigrazione clandestina”.

Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna, che ha già presentato un’interrogazione sugli sbarchi sulla rotta Algeria-Sardegna e sulle ripetute violazioni delle norme sulla quarantena da parte dei migranti, commenta i nuovi casi di COVID19 rilevati tra le persone giunte illegalmente nell’Isola.

“Il Governo – prosegue Cappellacci- ha fatto il forte con gli italiani, chiudendo i cittadini in casa e blindando ogni attività, con gravi conseguenze economiche, e invece continua a fare il debole di fronte all’immigrazione illegale. La nostra isola – ha osservato il deputato azzurro-, pur stremata, stava uscendo all’incubo del lockdown e non accetteremo che in maniera irresponsabile Conte, Lamorgese, Di Maio e compagni scarichino sulla comunità gli effetti devastanti della loro incapacità. Quello che prima era un pericolo per la sicurezza nazionale ora è anche una questione sanitaria. Chi fa lo struzzo – ha concluso Cappellacci- si sta macchiando di una gravissima responsabilità di fronte al popolo sardo e al popolo italiano”.