Migranti positivi, Cappellacci contro il Governo: “Non intervengono per fermare i continui sbarchi illegali"

Le parole del deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

“Il COVID19 arriva in Sardegna sui barchini dei migranti, il Governo fa lo struzzo”.

Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna, dopo i nuovi casi di migranti positivi al COVID19 giunti nell’isola dall’Algeria. “Abbiamo più volte invocato l’intervento del Governo – prosegue Cappellacci- per fermare i continui sbarchi illegali in Sardegna, ma Conte e Lamorgese mantengono una linea pilatesca e non intervengono neppure per scongiurare le ripetute violazioni delle disposizioni sulla quarantena da parte dei migranti. E’ sconcertante che lo stesso esecutivo che ha usato il pugno di ferro per tenere in casa gli italiani, tenga le frontiere spalancate e non faccia rispettare anche a chi viene clandestinamente da fuori quello che ha imposto a tutta la nostra comunità nazionale. Non possiamo correre il rischio che il virus combattuto a carissimo prezzo dagli italiani e ridotto al minimo in Sardegna venga nuovamente ‘importato’.

Il Governo lasci perdere posizioni ideologiche senza senso – ha concluso Cappellacci- perché quello che prima era un problema di sicurezza ora è anche una questione di difesa della salute pubblica”.

