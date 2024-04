Marco Tedde, candidato a sindaco del centrodestra: “Non ci sono problemi nella coalizione”

Questa mattina la presentazione della sua candidatura a primo cittadino della Riviera del Corallo

Di: Cristina Tangianu

Questa mattina, a Villino Ricci a Sassari, sono state ufficializzate le candidature a sindaco del rettore dell'Università turritana, Gavino Mariotti per Sassari, e dell'ex primo cittadino ed ex consigliere regionale di Forza Italia, Marco Tedde per Alghero.

Il Psd’Az, al momento, resta fuori da qualunque tavolo del centrodestra che mira “alla rinascita del Nord-Ovest della Sardegna”, come sottolineato oggi in conferenza stampa.

E i due candidati a sindaco, Mariotti e Tedde, rappresentano “un tassello fondamentale per il rilancio di questo territorio”.

Per Marco Tedde ricucire i rapporti con il Partito Sardo d’Azione è possibile: “Purtroppo oggi manca il Psd’Az, ma temporaneamente. Sono sicuro che stringerà con noi degli accordi non elettorali, ma programmatici”. Sui malumori con i Riformatori, il forzista rispondendo ai giornalisti ha detto: “Non dobbiamo recuperare nessun rapporto con loro, è sempre stato cordiale e proficuo e continuerà ad essere tale”.

NEL VIDEO LE PAROLE DI MARCO TEDDE AI GIORNALISTI