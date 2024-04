Cagliari, Alessandra Zedda candidata sindaca del centrodestra

Scelta presa in contrasto col Psd'Az che lascia la coalizione

Di: Redazione Sardegna Live

È Alessandra Zedda la candidata ufficiale alla carica di sindaco della coalizione di centrodestra per le elezioni amministrative a Cagliari. Una scelta che ha portato alla clamorosa decisione del Partito Sardo d'Azione, guidato dall'ex governatore Christian Solinas, di abbandonare la coalizione.

La candidatura di Alessandra Zedda - già vicepresidente della Giunta regionale con Forza Italia - sarà presentata domani mattina in una conferenza stampa a Cagliari.

Il suo nome, espresso dalla Lega col benestare di Matteo Salvini, era stato proposto anche dai partiti centristi. Una scelta non gradita dal Psd'Az che invece puntava sull'ex assessore regionale del turismo, Gianni Chessa.

Proprio su questo nodo, e in seguito alle tensioni maturate in ambito regionale con la mancata ricandidatura di Christian Solinas, si sarebbe consumato lo strappo con tutte le forze e in particolare con il Carroccio fino ad oggi alleato.

Il Partidu sardo ha diffuso in serata un duro comunicato stampa dove comunica la rottura ufficiale dopo aver registrato "dinamiche politiche inaccettabili" e "l'ostilità della coalizione".