Truzzu non è più il sindaco di Cagliari: entrerà in Consiglio regionale

Il primo cittadino ha formalizzato oggi le sue dimissioni. Il Comune in mano a un commissario fino alle amministrative di giugno

Di: Redazione Sardegna Live

Paolo Truzzu non è più il sindaco di Cagliari. L'esponente di Fratelli d'Italia ha formalizzato oggi le sue dimissioni "immediate e irrevocabili".

Il candidato governatore del centrodestra, sconfitto dalla sfidante del Campo largo Alessandra Todde alle elezioni regionali del 25 febbraio, torna in Consiglio regionale del quale già aveva fatto parte nel 2014.

Truzzu aveva lasciato la principale assemblea sarda nel 2019, rassegnando le dimissioni dopo essere stato eletto primo cittadino di Cagliari sconfiggendo Francesca Ghirra (centrosinistra).

Già nei mesi scorsi Truzzu, in scadenza di mandato, aveva annunciato che non si sarebbe ripresentato alle amministrative, non è ancora chiaro chi raccoglierà il testimone nel centrodestra.

A questo punto, trascorsi i venti giorni tecnici previsti per legge, la guida del Comune passerà nelle mani di un commissario che traghetterà la macchina amministrativa fino alle elezioni previste per giugno.