Sardegna. Da 4 a 6 province. Deriu (PD): "Necessario correggere la mancanza di equilibrio”

“Bisogna fare una Città metropolitana su misura per Sassari”

Di: Redazione Sardegna Live

“È necessario correggere la mancanza di armonia e di equilibrio nel sistema delle autonomie della Sardegna, soprattutto nel temperamento dell’incongruità del modello Città Metropolitana di Sassari". Così Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito democratico, che si è espresso in merito alla riforma degli enti locali che porterà a sei il numero delle province dell'Isola, rispetto alle quattro attuali, e consegnerà al territorio di Sassari lo status di Città metropolitana.

"Da un lato, bisogna fare una Città metropolitana su misura per Sassari, quindi non utilizzare un modello preconfezionato - spiega Deriu -. Dall’altro lato, è necessario fare uno sforzo per costruire non solo dei modelli istituzionali, ma anche dei modelli amministrativi che siano adeguati alle esigenze di territori urbani e rurali, come quelli del resto della Sardegna".

"Serve uno specifico modello di governance anche per le aree urbane e rurali - aggiunge il consigliere dem - che tenga conto della loro articolazione, della loro diversità, ma anche delle caratteristiche oggettive, come la bassa densità di popolazione, la grande estensione territoriale, arretratezza e difficoltà del sistema economico. Il lavoro va fatto su misura per tutti, altrimenti diventa un lavoro inutile".

"Io sono critico - conclude Deriu - rispetto all’utilizzo della “leggina”, perché questo lavoro non si può fare se non con una grande riflessione alle spalle. L’attuale intervento non si propone di abolire o riformare completamente la legge regionale n. 2/2016, una riforma che ha fatto un grande lavoro di ricostruzione di un equilibrio. Ora, a distanza di quattro anni, se la si vuole superare, bisogna usare lo stesso metodo". Al fine da correggere la grave mancanza di armonia e di equilibrio nel sistema delle autonomie della Sardegna.