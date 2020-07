Jole Santelli, videoconferenza sui migranti. Zoffili: "Sbarchi in Italia raddoppiati"

Il deputato leghista Eugenio Zoffili, ha parlato a proposito della videoconferenza tenuta dalla presidente della Regione Calabria. "Sbarchi raddoppiati nonostante l'emergenza sanitaria, questo crea problemi"

Di: Giammaria Lavena

Questo pomeriggio, alle ore 14, si è tenuta la videoconferenza della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, in merito alle problematiche legate ai flussi migratori, a fronte della diffusione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. L'evento, organizzato dal Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione, si è svolto presso l'Aula del II piano di Palazzo San Macuto.

"Gli sbarchi in Italia sono raddoppiati - ha commentato Eugenio Zoffili, deputato leghista e presidente del comitato - rispetto allo scorso anno, nonostante l'emergenza sanitaria, e questo crea problemi aggiuntivi che gli amministratori locali devono affrontare".

"Proprio oggi la governatrice Santelli ha chiesto un'unità navale per la quarantena dei migranti positivi che giungeranno in Calabria: durante l'audizione - ha concluso -, alla quale seguiranno quelle di altri governatori in prima linea, raccoglieremo le sue indicazioni e richieste, che poi trasferiremo al Governo".