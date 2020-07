Monastir. Cappellacci: “I migranti scappano dalla quarantena? il ministro intervenga subito”

Interrogazione del deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

“Ho appena inviato questa interrogazione al ministro dell’Interno. Come sapete più volte abbiamo chiesto il blocco della rotta dell’immigrazione Algeria-Sardegna e rimpatri effettivi, non solo sulla carta. Ora sta accadendo un ulteriore fatto grave: i migranti scappano dal centro di accoglienza di Monastir, violano la quarantena obbligatoria e girano indisturbati per la città, generando un pericolo per la salute pubblica".

Così il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna Ugo Cappellacci che domanda: "Per quanto tempo il Governo intende fare ancora lo struzzo?".

Di seguito il testo dell'interrogazione:

Al Ministro dell’Interno — Per sapere – premesso che:

La rotta dell’immigrazione Algeria-Sardegna è attualmente in piena attività e sulle coste dell’isola prosegue a ritmo costante l’arrivo di piccole imbarcazioni.

I migranti, una volta rintracciati dalle forze dell’ordine, alloggiano nel centro allestito dal Ministero dell’Interno a Monastir.

Nonostante le misure restrittive previste per limitare la diffusione del COVID19, i migranti escono indisturbati dal centro di accoglienza e raggiungono i centri abitati, diventando potenziali diffusori del virus.

Le stesse persone inoltre si rendono anche protagoniste di episodi di micro-criminalità.

La situazione, già denunciata dal sindacato autonomo di Polizia, è balzata altresì all’onore delle cronache, tanto che sui principali quotidiani sardi sono state pubblicate perfino le fotografie degli ospiti del centro mentre scavalcano il muro di cinta.

Alla luce dei casi di positività al COVID 19, risulta evidente che la violazione delle disposizioni inerenti alla quarantena rappresenti un pericolo per la salute pubblica.

E’ singolare che, mentre per altre Regioni la quarantena dei migranti avviene su una nave, in Sardegna invece sia prevista sulla terraferma e di fatto non venga svolta.

Il fatto che, mentre un’intera comunità tenta di uscire a fatica da 3 mesi di lockdown e si avvia verso una normalizzazione della situazione sanitaria, si violino palesemente le norme sulla quarantena, è di inaudita gravità e configura responsabilità ben individuate o bene individuabili.

Quali azioni intenda porre in essere per garantire il rispetto delle disposizioni sulla quarantena da parte dei migranti provenienti in Sardegna.