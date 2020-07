Coronavirus. Stato di emergenza, Meloni vs Boccia

"L'Arca di Noè è pensata soprattutto per salvare specie a rischio estinzione, come grillini, piddini e renziani"

Di: Redazione Sardegna Live

“Il ministro Boccia dice che lo "stato d'emergenza è la nostra Arca di Noè". Ha ragione: anche in questo caso è pensata soprattutto per salvare specie a rischio estinzione, come grillini, piddini e renziani che fanno i ministri e occupano poltrone senza il consenso popolare”.

Lo ha scritto su Facebook la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Intanto, sulla proroga circa lo Stato di Emergenza fino al 31 dicembre "martedì ci sarà, in Parlamento, un voto su questo", lo ha detto il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati.