Solinas: "Con Ladu va via un pezzo di storia sardista"

Il governatore ricorda l'ex assessore regionale scomparso oggi a 77 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Profondo e affettuoso cordoglio ai familiari di Giorgio Ladu viene espresso, a nome della comunità sardista, dal presidente della Regione e segretario nazionale del Psd'Az, Christian Solinas, per la scomparsa dell'ex assessore regionale alla Sanità e sindaco di Tortolì.

Militante sardista fin dai suoi primi passi in politica, Ladu, morto oggi a 77 anni, fu segretario nazionale del Psd'Az dal 1991 al 1992. "Intenso e ricco di prestigiosi traguardi fu il suo impegno nelle Istituzioni - ricorda Solinas -. Consigliere comunale dal 1975 e poi sindaco di Tortolì, suo paese, vicepresidente della Comunità montana d'Ogliastra, consigliere provinciale, consigliere regionale negli anni del "vento sardista", ricoprì per due volte la carica di assessore regionale, sempre con la presidenza di Mario Melis".

"Nella prima Giunta Melis fu assessore del Lavoro e della formazione professionale; nel terzo esecutivo guidato da Melis fu assessore della Sanità. In questo ruolo raggiunse traguardi storici, come l'apertura del reparto di cardiochirurgia con Valentino Martelli, che convinse ad abbandonare Londra per assicurare ai Sardi un servizio sanitario di eccellenza internazionale, per accedere al quale, fino ad allora, i nostri conterranei erano costretti ad ardui viaggi della speranza fuori regione".

"Un personaggio di spicco nella storia autonomistica - conclude il presidente della Regione -, al quale mi legava un sincero rapporto politico e di amicizia personale. A nome mio, del Partito Sardo e della Giunta desidero far giungere ai familiari un sincero e affettuoso messaggio di cordoglio e vicinanza".