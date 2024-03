Elly Schlein su sconfitta in Abruzzo: “Importante restare uniti”

La segretaria dem: "Governare bene si può. L’importante è la coerenza del messaggio: il seme sul quale far germogliare la coalizione di centrosinistra”

Di: Redazione Sardegna Live

“Come abbiamo visto in Sardegna ogni voto fa davvero la differenza. Mobilitatevi, fate una chiamata in più in queste ore per spingere questo progetto collettivo per il futuro dell’Abruzzo”. Era stato questo l’ultimo appello di Elly Schlein – che non è stato però sufficiente - prima del voto in Abruzzo di domenica 10 marzo e che ha visto la riconferma a presidente della Regione di Marco Marsilio, candidato del centrodestra.

Nonostante la sconfitta in Abruzzo non cambia la linea di Elly Schlein. “È chiaro che in Abruzzo siamo stati sconfitti – ha detto in un’intervista a La Repubblica -, ma qualche mese fa nessuno poteva immaginare che quella regione, dove peraltro Meloni si è candidata, fosse contendibile: il governatore uscente era dato 20 punti avanti e noi, mettendo insieme le nostre forze su un progetto per il territorio e un profilo autorevole come Luciano d’Amico, abbiamo più che dimezzato lo scarto. Certo non basta, ma la strada è tracciata. Dimostra che ci siamo giocati la partita, divisi non sarebbe accaduto. Il dibattito per una volta è che il centrosinistra ha perso perché ha preso meno voti, non perché si è spaccato. Ci indica la direzione, spronandoci a insistere”.

Il crollo al 7% del Movimento 5 stelle frena il Campo Largo? Per Elly Schlein “il Movimento ha sempre avuto risultati diversi a seconda del tipo di elezione, succede. Dopodiché credo che allearsi sia una necessità perché nessuno di noi è autosufficiente. E spero che tale consapevolezza sia sempre più condivisa. Noi continueremo a seminare sapendo che è un lavoro di costruzione paziente. Non smarriamo la speranza e la determinazione, pronti a rilanciare in vista delle Europee e delle prossime regionali e amministrative”, ha detto la segretaria del Partito Democratico.

Sempre per La Repubblica, alla riflessione della giornalista “Esiste però un rischio: riuscire a vincere, ma non a governare a causa delle diversità di vedute” Elly Schlein ha risposto: “Se ti sei messo d’accordo prima sulle priorità, puoi governare e pure bene. L’avremmo fatto in Abruzzo se avessimo vinto, lo facciamo a Foggia, lo faremo in Sardegna. L’importante è la coerenza del messaggio: il seme sul quale far germogliare la coalizione di centrosinistra”.