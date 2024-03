Alessandra Todde: “M5S morto? Abbiamo vinto in Sardegna, la destra è battibile”

La neo presidente della Regione: “Buon lavoro a Marsilio, grazie D’Amico sei un punto di riferimento per gli abruzzesi”

Di: Redazione Sardegna Live

“Gli abruzzesi hanno scelto di riconfermare il Presidente uscente, faccio le mie congratulazioni a Marco Marsilio per la vittoria. Grazie di cuore a Luciano D'Amico per l'impegno, la passione, la determinazione. Sono convinta che i cittadini continueranno a trovare in D’Amico un importante punto di riferimento”. A parlare la neo presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde.

“M5S morto? Abbiamo vinto in Sardegna, la destra è battibile e il nostro progetto serio e credibile – ha affermato la governatrice - Come già dichiarato da Giuseppe Conte, ripartiamo da questo risultato del M5S che ci obbliga a lavorare con ancora più forza sul nostro progetto di radicamento nei territori”.

“A chi per l'ennesima volta augura la morte politica al M5S, parlando di sconfitta o di debacle, rispondiamo che in Sardegna abbiamo dimostrato quanto il duro lavoro paghi e quanto un progetto credibile e serio riesca a convincere i cittadini. – ha detto la presidente - In Sardegna il campo progressista ha dimostrato di saper essere alternativa, ha confermato che c'è voglia di cambiamento e che la destra non è imbattibile”.

“Perciò avviso ai naviganti: la nostra comunità continuerà a costruire ponti dove altri vorrebbero imporre muri – ha detto ancora Alessandra Todde - Per battere la destra di Giorgia Meloni, il nostro lavoro deve ripartire da quel 50% di italiani delusi, rassegnati, che non votano e non credono più nella politica. In attesa dell’insediamento ufficiale, siamo già al lavoro con la coalizione per cancellare il disastro fatto dal centrodestra negli ultimi 5 anni e offrire ai sardi un governo all'altezza che si occupi immediatamente di sanità, lavoro, trasporti, infrastrutture, giovani, scuola e diritti”, ha concluso la nuova presidente della Regione Sardegna.