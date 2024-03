Regionali in Abruzzo, Marsilio riconfermato. Le reazioni della politica

Bis di Marco Marsilio, del centrodestra, che si riconferma governatore dell'Abruzzo. Le reazioni

Di: Redazione Sardegna Live

Bis di Marco Marsilio, candidato del centrodestra, che si riconferma governatore della Regione in Abruzzo con il 54,65% dei voti contro il 46,51% del campo largo di Luciano D’Amico.

"Marco Marsilio è il primo Presidente nella storia dell'Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano voluto continuare a dargli fiducia, e con lui a dare fiducia al Centrodestra, che si conferma maggioritario. È una fiducia che, come sempre, non tradiremo. Continueremo a lavorare per restituire all’Abruzzo e all'Italia il posto che meritano. Grazie!", ha commentato questa mattina la premier Giorgia Meloni sui social.

Già ieri sera, a una domanda sulla Presidente del Consiglio, Marsilio aveva risposto "È andata a dormire tranquilla e felice".

"Mai negli ultimi 30 anni un presidente era stato riconfermato: è stata scritta una pagina di storia e abbattuto un altro muro. Abbiamo chiesto altri 5 anni per continuare a crescere per completare un'opera di rilancio, ricostruzione e valorizzazione che stiamo mettendo in campo", sono state le prime parole del neoeletto governatore in pectore.

"Il grande successo del centro-destra in Abruzzo conferma il giudizio positivo dei cittadini sul nostro buon governo. Ottimo il risultato di Forza Italia! È una conferma del nostro ruolo fondamentale. Complimenti agli azzurri abruzzesi. Dedichiamo la vittoria a Silvio Berlusconi", ha scritto su X il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani. Forza Italia ha registrato un boom arrivando al 13,4% e registrando così un +2% rispetto alle elezioni del 2022.

"Netta vittoria del centrodestra, con un buon risultato per la Lega. Grazie Abruzzo, avanti col buongoverno per altri cinque anni!", si legge in una nota della Lega sulle Regionali abruzzesi, Lega che tiene con il 7,57%, contro l'8,27% delle scorse Politiche.

"D'Amico ha fatto il massimo e dato tutto. Peccato davvero. Per lui e per l'Abruzzo. Spero che continui a fare politica. Abbiamo bisogno di persone perbene e preparate come lui", ha dichiarato il leader di Azione Carlo Calenda sempre sui social.