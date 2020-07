Solinas ottavo per popolarità fra i governatori d'Italia

Secondo una recente indagine realizzata per il Sole 24 Ore, il governatore sardo figurerebbe nella top 10 dei più apprezzati. In calo invece i consensi dei sindaci nell'Isola

Di: Giammaria Lavena

Una recente indagine realizzata per il Sole 24 Ore, "Governance Poll 2020", ha stilato la classifica sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 regioni a elezione diretta, e dei sindaci di 105 capoluoghi di provincia. Christian Solinas, governatore della Sardegna, vede crescere la propria popolarità, passando dal 47,8% al 48%, e classificandosi all'ottavo posto.

Eletto in Senato nel 2018 tra le file del Psd'Az-Lega, Solinas guadagna lo 0,2% rispetto alle elezioni del 20 marzo 2019. Fra i primi 10 esponenti in lista, 8 sono del centrodestra; spicca il governatore della Liguria Giovanni Toti, che fa un balzo in avanti di oltre 13 punti.

Per quanto riguarda i sindaci sardi si registrano una serie di dati negativi: Andrea Soddu, sindaco di Nuoro, passa dal 68,4% delle elezioni del 2015 al 60%. Soddu, che è anche presidente del Consiglio delle autonomie locali, si piazza al nono posto. Il sindaco di Oristano, Andrea Lutzu, 18°, perde il 6,4%, passando dal 65,3% al 58,9%.

In negativo anche Nanni Campus, primo cittadino di Sassari, che perde il 3,3% passando dal 56,2% al 52,9%, e posizionandosi al 61° posto. Infine Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, scende dal 50,1% al 46,4%, figurando al 95° posto.