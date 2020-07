Minacce ai giovani della Lega. Zoffili: "Querela per i cretini"

"Ci vediamo al presidio contro l’invasione di clandestini davanti al mercato di San Benedetto"

Di: Redazione Sardegna Live

"Solidarietà ai nostri Giovani della Lega di Cagliari. Per le minacce di cretini come questo non c’è la paura ma una bella querela e ancor più voglia di stare tra la gente con la forza delle nostre Idee. Forza ragazzi, ci vediamo domani alle 11.00 a Cagliari al presidio contro l’invasione di clandestini davanti al mercato di San Benedetto".

Parola di Eugenio Zoffili, deputato e commissario regionale della Lega in Sardegna, che commenta su Twitter l'immagine dei giovani leghisti a testa in giù, pubblicata da un utente su Facebook accompagnata dalla frase: "Così si abituano da piccoli".

Oggi gli attivisti del Carroccio saranno a Cagliari per un sit-in contro l'immigrazione clandestina.