Saiu nuovo referente provinciale della Lega

Zoffili: "L'ho nominato per vincere a Nuoro lavorando tra la gente"

Di: Redazione Sardegna Live

"Pierluigi Saiu, 40 anni, consigliere regionale, è il nuovo commissario della Lega per la provincia di Nuoro". A dare l'annuncio è il commissario regionale del Carroccio, Eugenio Zoffili.

"Auguro buon lavoro a Pierluigi - spiega il deputato lombardo -, che ho incontrato e nominato ieri sera a Nuoro nel corso di una partecipata riunione con i nostri attivisti, al quale spetterà il compito di guidare la Lega verso le prossime sfide nella provincia, a partire da quella delle amministrative nel capoluogo. Quello del nuorese è un territorio ricco di eccellenze, che necessitano di essere fatte conoscere, valorizzate e tutelate. La città dovrà fare da volano per la ripartenza del territorio puntando in primo luogo su economia, turismo e servizi per rilanciare e connettere al meglio una vasta area che va dalla Barbagia all'Ogliastra, dal mare alla montagna".

"Un lavoro importante - prosegue Zoffili -, che andrà svolto aggregando tutti coloro che credono nel progetto di Matteo Salvini per il futuro della Sardegna e del Paese, dicendo basta agli sbarchi di clandestini sulle coste dell'isola e pensando prima ai sardi, al rilancio dell'economia, della pastorizia, dell'agricoltura e del turismo favorendo lo sviluppo delle infrastrutture e guardando al futuro senza mai dimenticare il passato. Sono sicuro che Pierluigi sia la persona giusta per far crescere la Lega in questo territorio stando sempre tra la gente".