Cassa integrazione e licenziamenti, cosa farà il governo

Parla il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

"Prorogheremo" gli ammortizzatori sociali e il blocco dei licenziamenti ma bisogna pensare a renderli dopo "gradualmente selettivi" per i settori più colpiti. Così a 'In Onda' il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, parlando della necessità di un "mix" di misure per aiutare i lavoratori e favorire "la ripartenza".

In questa cornice anche "l'ipotesi delle decontribuzioni è un'ipotesi concreta", ha detto, aggiungendo: "L'incentivo della decontribuzione sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato può accompagnarsi alla proroga della sospensione dell'obbligo della causale" per i rinnovi dei contratti a tempo determinato.