DL Rilancio. Paola Deiana (M5S): “Più fondi per le vittime di violenza”

“Per molte donne – spiega la parlamentare - la casa non è un luogo sicuro dove trovare riparo e protezione e le misure restrittive, imposte per il contrasto alla diffusione del virus, sono state una vera e propria prigionia”.

Di: Redazione Sardegna Live

“Un’altra risposta concreta nella lotta contro la violenza sulle donne: la Commissione Bilancio ha, infatti, approvato ieri l'emendamento, che vede come prima firmataria Laura Boldrini, al DL Rilancio che ho presentato insieme all'Intergruppo per le donne, i diritti e le pari opportunità, in coordinamento con la Commissione del Senato sul femminicidio, che prevede un aumento di tre milioni di euro da destinare alle donne vittime di violenza e di femminicidio”.

Così la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana.

“Per questo, continuando a lavorare in sinergia, abbiamo chiesto e ottenuto un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche quando cessata”.