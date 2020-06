Salvini: "Presto nuovi arrivi dal M5s alla Lega"

Dopo gli addii di Alessandra Ermellino e Alessandra Riccardi i pentastellati potrebbero perdere nuovi pezzi

Di: Redazione Sardegna Live

Il leader della Lega Matteo Salvini non risparmia critiche all'operato del governo, e prevede che nuovi parlamentari lasceranno presto il M5s per "trasferirsi" in casa Lega.

Gli ultimi addii ai pentastellati in ordine di tempo sono quelli di Alessandra Ermellino e Alessandra Riccardi, quest'ultima passata proprio al Carroccio.

"Ci saranno nelle prossime settimane altri ingressi nella Lega, dai 5Stelle ma non solo", ha detto Matteo Salvini da Bari, dove è impegnato in campagna elettorale.

Da giorni si parla di possibili fuoriuscite dal M5s per le esponenti Marinella Pacifico e Tiziana Drago. La prima, in ritardo con le restituzioni, sarebbe sempre più vicina al partito sovranista. La seconda potrebbe passare al gruppo Misto.