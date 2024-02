Salvini a Nuoro: “Centrosinistra diviso e noi uniti, in Sardegna vinceremo”

Il leader della Lega: “Il Nuorese provincia trattata peggio negli ultimi decenni”

Di: Redazione Sardegna Live

"Il centrosinistra è diviso e il centrodestra è unito, e divisi si perde. Detto questo la mia presenza in Sardegna non è per la campagna elettorale ma perché la Sardegna sconta un ritardo di 30 anni di disattenzione da Roma".

Così il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nella sua tappa di questa mattina a Nuoro, dove in prefettura ha incontrato i sindaci di territorio.

"Ho parlato coi sindaci, da Nuoro a Bosa, da Dorgali a Tortoli, e ho potuto toccare con mano i disagi delle carenze infrastrutturali. Quanto noi abbiamo puntato sul Nuorese lo abbiamo dimostrato lavorando bene in Regione con l'assessore ai Lavori Pubblici Pierluigi Saiu - ha aggiunto - Il riavvio dei lavori della diga di Cumbidanovu è importante per questo territorio per cui l'acqua è un problema. Spero che domenica i sardi votino in tanti e votino bene".

Il vicepremier, arrivato ieri sera a Nuoro, dopo le 20 ha incontrato i candidati della Lega all'Exme. Dopo la tappa di stamattina in prefettura è ripartito per Cagliari per altri appuntamenti elettorali.

"I problemi si risolvono coinvolgendo i territori e parlandone. Io arrivai al ministero un anno e 3 mesi fa: mi dissero che c'era un solo capoluogo di provincia in Italia che non collegato alla rete nazionale. Ho chiesto ai tecnici di Rfi di mettersi al tavolo e di passare entro l'estate dalle tre o quattro ipotesi progettuali, che sono sulla carta, a quella più efficace dal punto di vista dei ferrovieri, per poi tornare in Prefettura e discuterla coi sindaci".

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, conferma gli impegni per togliere dall'isolamento il capoluogo barbaricino, l'unico in Italia non collegato alla rete di Rfi su cui viaggiano i convogli di Trenitalia. Nuoro è attualmente collegata solo con la ferrovia a scartamento ridotto gestita dall'Arst.

"La soluzione sulla scelta del tracciato ferroviario sarà tecnica, lo stabiliscono gli ingegneri - ha sottolineato Salvini all'uscita dall'incontro in prefettura - Per me sarà motivo di orgoglio poter collegare Nuoro alla rete ferroviaria, un progetto a cui va tutto il mio impegno. Ci rivedremo entro l'estate come promesso per discutere del tracciato sulla cartina".

"Il Nuorese è la provincia che è stata peggio trattata nei decenni passati e gli indicatori economici purtroppo lo dicono chiaramente se si arriva quasi al 50 per cento di dispersione scolastica - ha detto Salvini - Se ci sono questi problemi è anche perché le infrastrutture, che portano sviluppo, impese, lavoro, studenti, non ci sono - ha ribadito il vice premier - . Il mio ministero da questo punto di vista è centrale e per me è un orgoglio poter dare le risposte".