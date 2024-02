Todde risponde a Meloni da Nuoro: "Nostri valori alternativi a vostri"

Meloni attacca da Cagliari, Todde risponde dal capoluogo barbaricino: "Vogliamo sistemare i danni che avete fatto voi per 5 anni al governo della Sardegna"

Di: Redazione Sardegna Live

“Nel decreto energia del governo Meloni c’è un inciso all’articolo 11 che riguarda la Sardegna. Il deposito nazionale di scorie radioattive può essere ospitato anche in aree militari. FdI e Truzzu vogliono portare le scorie in Sardegna. Noi combatteremo per evitare che questo possa accadere. Cara Meloni, siamo già stati terra di sacrificio, non torneremo ad esserlo”. Lo afferma La candidata del campo largoa Alessandra Todde dal palco di Nuoro.

“Il governo Meloni quanto ha stanziato per la Sardegna in questo anno e mezzo di governo? - si domanda Todde - Briciole. La Sardegna è stata abbandonata, trascurata e derisa sia dalla giunta Solinas che ora sostiene Truzzu, sia dal governo nazionale. Dirà anche questo Meloni dal palco di Cagliari?”.

“La Meloni mi attacca dal palco di Cagliari. Non mi attacca il candidato Paolo Truzzu, ma la premier Giorgia Meloni - ribatte in merito alle parole della premier sul palco della Fiera di Cagliari -. Dice che non ho un programma. Cara Meloni, ti sbagli di grosso. Noi vogliamo sistemare i danni che avete fatto voi per 5 anni al governo della Sardegna. Noi vogliamo difendere la sanità pubblica, il lavoro non precario, i diritti di tutte e tutti, il rispetto per ogni persona, garantire trasporti e mobilità per i sardi".

“I nostri valori sono alternativi ai vostri, le nostre battaglie e il nostro programma porteranno una speranza di rinascita alla Sardegna. È evidente che la destra ha paura, noi invece non l’abbiamo. Meloni, Procurade ‘e moderare, barones, sa tirannia”, ha aggiunto alla fine citando quello che per i sardi è l’inno dell'Isola.