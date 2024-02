Nuoro, Pittalis (FI): “La politica ha bisogno di qualità, Giuliano Marongiu uomo giusto”

“La candidatura di Giuliano Marongiu è stata da me chiesta e sollecitata perché, senza ricorrere alla facile promessa, riesce con la sua semplicità, serietà e ricchezza di contenuti ad avvicinare le persone alla politica”

Di: Redazione Sardegna Live

“Sono 35 anni in politica, ne ho viste e ne ho fatte tante di campagne elettorali. Però, consentitemi davvero senza retorica, di dirvi che forse questa è la più bella presentazione di un candidato”. Ha esordito con queste parole il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis nel suo intervento di presentazione del candidato forzista Giuliano Marongiu alle elezioni regionali del prossimo 25 febbraio.

A Nuoro, in una sala gremita della Biblioteca Satta, l’onorevole ha voluto tratteggiare il profilo di “un uomo di spettacolo e di grande cultura”, l’uomo giusto per dare davvero “voce a una categoria che non è sempre nell'agenda della politica regionale”.

“Giuliano – ha sottolineato Pietro Pittalis - ti presenti per quello che sei, senza ricorrere alla facile promessa. Al faremo, saremo, vedrete. Io penso che la risposta alla domanda ‘chi te l'ha fatto fare?’ sia proprio in quella qualità che tu porti a una politica che spesso è quella che allontana la gente. Tu ci riesci con la tua semplicità, la serietà, la ricchezza di contenuti che sai dare. Questo è il modo per far tornare la politica vicino alla gente e la gente vicino alla politica e quindi questo è un grazie di cuore”.

Il deputato Pittalis ha anche detto di sentirsi “responsabile della candidatura di Giuliano Marongiu. Lo dico pubblicamente. Io avevo, non da oggi, già questa idea, ma non perché una lista abbia bisogno di qualcuno per essere riempita, ma perché io penso che la politica abbia bisogno di qualità. E allora la candidatura di Giuliano è stata da me chiesta e sollecitata”.

Una decisione arrivata “dopo un travaglio, questo lo dobbiamo dire, perché non è stato neppure semplice per Giuliano dire sì, dopo interlocuzioni e riflessioni. La politica non deve essere sempre vista come qualcosa che devono fare gli altri e Giuliano Marongiu ne ha saputo interpretare il senso vero. Dobbiamo tornare ad essere protagonisti e tornare ad essere gli autori anche di quello che sarà il futuro della nostra Isola - ha detto Pittalis -. E allora ecco perché Giuliano con generosità, si è messo a disposizione di questo progetto”.

“Se il nostro partito deve posizionarsi nello scenario nazionale e anche regionale, dobbiamo cercare di cambiare completamente rotta. L'ho detto partendo da questa autocritica, cioè la politica deve tornare tra la gente e per la gente. Io mi auguro, e hai tutto il mio sostegno, che il 25 tu possa essere eletto consigliere regionale per rappresentare il nostro territorio, ma soprattutto per dare voce a una categoria che non è sempre nell'agenda della politica regionale”.

Infine, l’appello del deputato Pietro Pittalis per il candidato di Forza Italia nella circoscrizione di Nuoro Giuliano Marongiu: “Io penso che il successo che gli amici che sono impegnati a sostenerti sarà il suggello di quella passione che tu stai dimostrando in tutte le cose che fai. Noi avanzeremo in maniera chiara la richiesta di un assessorato in giunta regionale che rappresenti questo territorio. Io mi auguro Giuliano che tu possa portare in consiglio regionale la voce dei tuoi colleghi, che tu possa lavorare per valorizzare le nostre tradizioni. Io penso, e lo dico pubblicamente perché sai che non mi nascondo dietro un dito, che la politica ha bisogno di qualità, io sono davvero orgoglioso di averti in squadra e sono certo che tu saprai fare davvero la differenza”.

NEL VIDEO: L'INTERVENTO DEL DEPUTATO DI FORZA ITALIA PIETRO PITTALIS