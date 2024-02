Giorgetti a Sassari: "Per la Sardegna serve un nuovo piano"

Giorgetti: "Serve un governo regionale in grado di attuare un forte cambiamento"

Di: Redazione Sardegna Live

"Per la Sardegna c'è bisogno di un nuovo piano, di cambiare strategia, ma le cose le può cambiare solo chi sta qua, serve un governo regionale in grado di attuare un forte cambiamento". Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, oggi a Sassari, commenta così la situazione politica in Sardegna a una settimana dal voto per le regionali del 25 febbraio.

Il ministro è intervenuto nel capoluogo turritano durante un incontro organizzato dalla Lega per tirare la volata ai propri candidati. Il centrodestra si presenta ai nastri di partenza senza il governatore uscente, Christian Solinas, sostenuto cinque anni fa dal patto di ferro tra la stessa Lega e il Psd'Az, a cui è stato preferito il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, per volontà di Fratelli d'Italia.

Secondo il ministro "bisogna guardare oltre il consenso elettorale e immagine un programma di riforme e di interventi di più lunga gittata".