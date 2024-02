Salvini: "Il voto in Sardegna è referendum fra Lega e M5s"

Salvini: "Il voto di domenica prossima è un referendum tra chi vuole fare e chi vuole bloccare"

Di: Redazione Sardegna Live

"Il voto di domenica prossima è un referendum: Lega e 5Stelle, tra chi vuole fare e chi vuole bloccare, tra il futuro e il passato. Non sono elezioni regionali, è una scelta di vita". Lo ha detto questa mattina il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nel secondo giorno del suo quarto mini tour nell'Isola per la campagna elettorale per le consultazioni del 25 febbraio.

"Se la Sardegna vuole fermarsi, tornare indietro e restare ancora più isolata e bloccata, sceglie il M5s - ha sottolineato ai cronisti a margine dell'incontro con i cittadini di Lanusei, in Ogliastra -, se, invece, punta sullo sviluppo, sulle strade, le ferrovie, i porti, gli aeroporti, la Lega c'è".

"Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti deve portare in Sardegna quello che manca da troppi anni, è troppo lontana da Roma - ha aggiunto -. Stiamo investendo 5 miliardi di euro sulle strade e le ferrovie della Sardegna, ci stiamo occupando dei porti: voglio portare ai sardi quei diritti che mancano da troppo tempo".