Regionali. Conte lancia la volata alla Todde: “È appassionata e competente”

Seconda giornata in Sardegna per il leader M5s

Di: Redazione Sardegna Live - foto da pagina fb Giuseppe Conte

"Alessandra Todde sta costruendo per la Sardegna un progetto serio: ha lavorato per mesi per costruire la sua proposta politica senza che io da Roma abbia mai fatto una telefonata. E oggi sono felice di ciò che ha costruito, perché così come i partiti della coalizione, anche io credo che sia la miglior proposta per il centrosinistra sardo". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, questo pomeriggio a Nuoro per sostenere la candidata governatrice, già vice presidente del Movimento.

"Votare Alessandra vuol dire votare una donna sarda competente e appassionata - ha detto Conte - che lavora per una Sardegna in cui non ci sono più cittadini di serie A o di serie B. Tutti i cittadini sono in serie A, dalla sanità alla scuola - ha proseguito l'ex premier -. Bisogna combattere questa destra che sta lasciando l'isola in macerie e chi ha macchiato il centrosinistra costruendo una terza proposta deve essere respinto, spiegando a tutti che non c'è possibilità che queste terza proposta vinca, ma può solo far perdere".