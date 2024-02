Conte a Sassari: "Col Pd lavoriamo per costruire alternativa a Solinas"

Conte: "L'assalto eolico in Sardegna è una cattiva eredità della Giunta Solinas"

Di: Redazione Sardegna Live

"Dialoghiamo con il Pd e le altre forze progressiste per lavorare e costruire progetti solidi e credibili, anche nella prospettiva di un'alternativa di governo. È questa la direzione". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, questo pomeriggio a Sassari a sostegno della candidata alle regionali del 25 febbraio, Alessandra Todde, rispondendo ai cronisti sul rapporto tra Movimento 5 stelle e Partito democratico, che proprio in Sardegna si presentano assieme al voto.

L'ex premier è in Sardegna per una tre giorni di campagna elettorale intervenendo anche anche sulla questione dell'eolico nell'Isola. "Anche l'assalto all'eolico in Sardegna è una cattiva eredità del governo regionale uscente", ha risposto Conte ai cronisti. La Giunta Solinas "aveva la responsabilità di fare una mappa delle zone idonee e non è stata fatta. Il risultato è il far west - ha concluso il leader del M5s -. Rinnovabili nel segno della speculazione, cosa che è inaccettabile".

Poi una riflessione sull'operato del Governo Meloni: "Se fai due leggi di bilancio che alla fine non contemplano investimenti e poi disperdi le risorse, metti nuove tasse, ti trovi con la crescita zero che porta l'Italia in regressione, a differenza di quanto aveva pronosticato la Meloni".

"Zero crescita, grazie a questo governo diventeremo fanalino di coda in Europa - ha aggiunto Conte -. Nonostante il fatto che l'Italia sia cresciuta molto, sia stata una locomotiva nel biennio 2021 e '22 e nonostante i soldi del Pnnr, è una grave responsabilità di questo governo".

"Le parole di Truzzu su Michela Murgia sono sconcertanti soprattutto perché rivolte ad una donna che non può replicare. Avrebbe fatto meglio a non dirle, soprattutto perché Michela Murgia ha lasciato tanto alla Sardegna". Così Alessandra Todde, dopo che ieri Paolo Truzzu aveva dichiarato: "Non intitolerei una strada a Michela Murgia perché per alcuni aspetti era totalitarista".

"Con Conte gireremo i territori per parlare ai cittadini - spiega Todde -, per passare del cambiamento che vogliamo portare in Sardegna e per denunciare le macerie lasciate da questa giunta. Truzzu è la continuità con Solinas, Truzzu vuole continuare sulla strada già tracciata da chi ha governato male la Sardegna. Noi lo fermeremo".