Satta "impresentabile". Il legale: "Rinviata a giudizio per tentata concussione"

L'esponente della Lega nella lista degli "impresentabili" per la Commissione antimafia. L'avvocato chiarisce la sua posizione

Di: Redazione Sardegna Live

"Senza voler entrare nel merito del giudizio espresso dalla commissione Antimafia si fa presente che la dott.ssa Valeria Satta non è stata rinviata a giudizio per il reato di concussione (consumata) bensì di tentata concussione". Lo precisa, con una nota, l'avvocato Massimiliano Ravenna, legale dell'assessora regionale dell'Agricoltura, Valeria Satta, candidata alle prossime elezioni regionali in Sardegna con la Lega.

Valeria Satta compare nella lista dei candidati sardi "impresentabili" diffusa dalla Commissione antimafia.

"Tanto si chiarisce per la correttezza dell'informazione - scrive il legale - essendo del tutto evidente la profonda differenza esistente tra la forma consumata e quella tentata di qualsiasi delitto. Si coglie pure l'occasione - conclude l'avv. Ravenna - per manifestare la convinzione che nel dibattimento che si sta celebrando in tribunale a Cagliari si potrà dimostrare l'estraneità di Valeria Satta al reato contestatole".