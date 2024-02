Autonomia differenziata, Satta (Upc): "Effetti negativi in Sardegna"

"Meloni e Salvini continuano a 'decantare' gli effetti positivi dell'autonomia differenziata", così Antonio Satta (Upc)

Di: Redazione Sardegna Live

Antonio Satta , segretario del movimento Unione Popolare Cristiana ( Upc ), ha dichiarato che: " Meloni e Salvini continuano a 'decantare' gli effetti positivi dell'autonomia differenziata. Secondo me non ci credeva nemmeno loro, e non ci credeva nemmeno l'ormai ex presidente della Sardegna Solinas e il candidato del centrodestra Truzzu che infatti tacciono ”.

" Avremo una solidarietà all'incontrario, con tutti gli effetti negativi di un federalismo fiscale che mira solo a garantire chi già produce maggiore ricchezza. Invece bisogna trovare il modo per aiutare quelle aree del Paese che hanno la possibilità di crescere. Ma il centrodestra sardo fa finta di non capirlo ”, ha concluso Satta.