Salvini: “La musica non è di serie b”

“Un Paese che pensa a far riaprire prima un campionato di calcio che gli asili e le scuole è un Paese che ha qualcosa che non funziona”

Di: Redazione Sardegna Live

“Fosse per me, considerati i dati che registrano una situazione sotto controllo, i nostri bimbi sarebbero già tornati a scuola, avremo ripreso l’attività nei musei, ovviamente a distanza etc. La musica non è di serie b, perché uno pensa ai big. La Siae dà 1000 euro a una marea di ragazzi. Non si può fare finta che lo spettacolo, l’arte, la poesia arrivino dopo. Anche perché in tutta Europa i bimbi sono già in classe, con cautela. Ora un Paese che pensa a far riaprire prima un campionato di calcio che gli asili e le scuole è un Paese che ha qualcosa che non funziona”.

A dirlo è il leader della Lega Matteo Salvini, ospite, ieri sera, di Barbara d’Urso su Canale5.