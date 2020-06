Registrazione passeggeri in arrivo, “Sardegna Sicura”: ecco l’App

Scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android

Di: Redazione Sardegna Live

Tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale, sono tenuti a registrarsi prima dell’imbarco utilizzando l’apposito modello on line (clicca qui) o mediante l’applicazione “Sardegna Sicura”, scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android progettata con funzionalità di contact tracing su base volontaria.

“Si potrà compilare il modulo di registrazione – ha spiegato qualche giorno fa il presidente Solinas -, ma si potrà aderire, facoltativamente, all’indagine epidemiologica regionale, quindi accedere dando il consenso di eseguire i test e, sempre facoltativamente, si potrà accordare il sistema di tracciamento che consente alla Regione di monitorare gli spostamenti con finalità sanitarie. Questo perché qualora malauguratamente qualche soggetto si dovesse positivizzare saremo in grado di ricostruire tutta la catena dei suoi contatti, isolare il cluster senza dover chiudere intere strutture o aree del nostro territorio. Si tratta di dati che per la loro sensibilità verranno trattati con il rispetto di tutte le norme nazionali e comunitarie e verranno distrutti non appena le persone che hanno acconsentito al trattamento andranno via dalla Sardegna”.

In via eccezionale, fino a oggi, 12 giugno, il modulo può essere compilato manualmente anche a bordo e dovrà essere consegnato all’arrivo al presidio medico sanitario del porto o aeroporto che avrà cura di fornirlo ai competenti uffici regionali.

Da domani, 13 giugno, invece, solamente per via telematica.

Dopo la compilazione del modulo si riceve una mail di notifica dell'avvenuta registrazione, contenente un id di conferma insieme a un link che rimanda alla scheda di possibili pregressi infezione o contatto col Covid-19. La compilazione di tale scheda è obbligatoria e deve essere effettuata 48 ore prima della partenza. Al termine si riceve una mail di Beni Benius in Sardegna con allegato un QR code da esibire al personale preposto all'imbarco.

Tutti i viaggiatori inoltre devono sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea che, ai fini dell'imbarco, non può essere uguale o superiore a 37.5°.

Per maggiori informazioni inviare una mail alla casella: urp.emergenza@regione.sardegna.it o contattare il numero verde: 800 894 530.